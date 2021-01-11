TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımı nasıl oluyor? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda 3 farklı kadrodan alım yapılacak. İşte TRT 2021 personel alımlarına başvuru yapacaklar için bilgiler...

TRT AÇIK KADROLAR 2021

TRT'de alım yapılacak kadrolar aşağıdaki gibidir;

Devamlılık Operatörü

Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher

Medya İlişkileri Uzmanı

Medya İlişkileri Uzmanı

Scheduler

Speaker Coordinator

Event Coordinator

Deputy Researcher

Interview Producer

Senior Promo Video Editor

Senior Producer - English

Visual Brand Officer – English

Visual Brand Officer – Arabic

Senior Visual Brand Officer

Planning Producer

Senior Planning Producer

Copy Editor – Arabic

Copy Editor - English

Senior Arabic Officer

Senior English Officer

Script QC Assistant

TRT PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHİ

Başvurular hakkında detaylara https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular için aşağıdaki TRT resmi internet sitesi linkini kullanabilirsiniz.

TRT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI

TRT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar şöyle;

a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.