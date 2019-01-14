TRT Sanatçısı Taşçı Büyükçekmece’de sahne aldı

Büyükçekmece Belediyesi, TRT Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın unutulmaz Türk Sanat Müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Yeni yılın ilk konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'yı ağırlayan Büyükçekmece Belediyesi, Türk Sanat Musikisi sevenlere keyifli bir gece yaşattı.Sevenleri tarafından dakikalarca alkışlanan Taşçı Büyükçekmece'nin atmosferinden ve enerjisinden çok etkilendiğini söyleyerek Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti. Akgün'ü temsilen konsere Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar katıldı.

"Büyükçekmecelilere unutulmaz bir konser yaşattınız"

Sanatçı Aylin Şengün Taşçı'yı tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, "Bizleri muazzam bir Türk Sanat Müziği konseriyle karşıladınız. Ne kadar yetenekli olduğunuz ortada. Sesiniz ve yorumunuzla Büyükçekmecelilere unutulmaz bir konser yaşattınız. Sayın başkanımız sizlere sevgi ve saygılarını iletti. Bu güzel akşamı bizlere yaşatan değerli Büyükçekmecelilere ve sanatçımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA