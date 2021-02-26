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  3. TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun Trabzonspor tweeti tepki çekti! Taraftar ayağa kalktı

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun Trabzonspor tweeti tepki çekti! Taraftar ayağa kalktı

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun geçmişte Trabzonspor hakkında attığı tweet, bordo mavili taraftarların tepkisini çekti.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun Trabzonspor tweeti tepki çekti! Taraftar ayağa kalktı

Trabzonspor, 2012 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı PSV Eindhoven'a elenerek kupadan elenmişti. Şimdilerde TRT Spor'da görev yapan muhabir Yağız Sabuncuoğlu'nun Trabzonspor'un elenmesine ilişkin geçmişte attığı tweet ortaya çıkınca Trabzonsporlu taraftarlar sinirlendi. TRT'nin yayıncılık ilkesi gereğince tarafsız olması gerektiğini ifade eden taraftarlar #TRTGereğiniYap etiketi ile paylaşımlarda bulunarak tepkilerini dile getirildiler.

TRT SPOR YAZISINI PROFİLİNDEN SİLDİ

Söz konusu tepkilerin ardından Yağız Sabuncuoğlu, Twitter hesabındaki biyografi kısmından TRT Spor'un ismini kaldırdı.

İşte tepkilere neden olan o tweet:

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun Trabzonspor tweeti tepki çekti

YAĞIZ SABUNCOĞLU KİMDİR?

Yağız Sabuncuoğlu, 1991 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Kariyerine NTV Spor’da stajyer olarak başladıktan sonra  DAZN’da (Perform Media) 3 sene görev aldı.

Yağız Sabuncuoğlu hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yağız Sabuncoğlu hangi takımlı?Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yağız Sabuncoğlu hangi takımlı?

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun Trabzonspor tweeti tepki çekti

 

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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