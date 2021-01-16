TRT spor spiker Cansu Canbaz kimdir? Nereli?

TRT ekranlarında spor spikeri olarak görev yapan Cansu Canbaz, programında yönelttiği Mesut Özil Türkiye'ye geldiğinde milli takımda oynayabilecek, öyle değil mi?" şeklindeki sorusu nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'nın da konuya değinmesi üzerine eleştirilerin odağı haline gelen Canbaz'ın hayatı da bu kapsamda merak konusu haline geldi. Peki TRT spor spiker Cansu Canbaz kimdir? İşte detaylar...

TRT SPOR SPİKERİ CANSU CANBAZ KİMDİR?

Türk spiker, sunucu, spor spikeri ve muhabir Cansu Canbaz Ankara’da dünyaya geldi. Öğrenimine Ankara’da başladı. Çocukluk yıllarından beri spiker olmayı hayal etti. Liseden sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimini tamamladı.

Cansu Canbaz medya ve televizyonculuk kariyerine üniversite yıllarında CNN Türk’de çalışmaya başlayarak adım attı. Ardından Başkent İletişim Bilimleri’nden spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Türkiye’de ve Yurt dışında muhabirlik yaptı. En büyük çıkışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Sayın Espen Eide’yle özel röportaj yaptı.

Özel yaşamında Cansu Canbaz 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emrah Efe ile nikah masasına oturdu. Bu evliliklerinden çocuğu olup olmadığı bilinememektedir.

TRT Spor spikeri Cansu Canbaz doğum tarihi, aslen nereli ve vikipedi bilgileri yanı sıra güzel spiker Cansu Canbaz boyu 1.70 cm kilosu 56 kg ve burcu Oğlak.