2018 tarihinden bu yana TRT Spor’da sunuculuk yapan Onur Şahin'in özel hayatı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, TRT Spor Sunucusu Onur Şahin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Takımlı? İnstagram hesabı ne? Evli mi? İşte, Onur Şahin Biyografisi...

TRT Spor Sunucusu Onur Şahin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Takımlı? İnstagram hesabı ne? Evli mi? Onur Şahin Biyografisi

Uzun bir süre Lig TV’de yeni ismi ile beIN Sports ekranlarında spikerlik yapan Onur Şahin, daha sonra TRT Spor ile sunuculuk görevi yapmak üzere anlaşmıştır.



Onur Şahin profesyonel kariyerine ilk olarak Show TV’nin Spor Servisi’nde spiker olarak başlamış ve birkaç sene sonra Lig TV’ye geçmiştir.

2010 senesinde 35’den fazla maç anlataran Onur Şahin, sesi ile efsaneleşen isimler arasına adını yazdırmıştır.

Başarılı spiker Onur Şahin, 24 Şubat 2018 tarihinde babasını kaybetmiştir. Aralık 2018 tarihinden bu yana TRT Spor’da sunuculuk yapmaktadır.

Eşinin ismi Buğu’dur. Onur Şahin’in kaç yaşında ve nereli olduğu sorularının yanıtlarını en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

Onur Şahin'in @onursahintrt kullanıcı adlı bir instagram hesabı vardır.

Onur Şahin Hangi Takımlı?

TRT Spor sunucusu Onur Şahin hakkında en çok araştırılan başlık hangi takımı tuttuğudur. Onur Şahin, özellikle bir takımı ayırarak lehine olan yorumlar yapmaktan kaçınmaktadır. Hangi takımı tuttuğu bilinmemektedir.