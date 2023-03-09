TRT Spor sunucusu Serkan Yetkin Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serkan Yetkin'in biyografisi

Televizyon kanallarının en çok izlenen programları Spor programlarıdır, en çok izlenen televizyon spor programlarından bir tanesi de TRT spor programları. Bu programlara zaman, zaman çıkarak yaptığı sunuculuk, spikerlik, yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Serkan Yetkin Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? diye araştırmaya başladılar İşte TRT Spor sunucusu Serkan Yetkin'in biyografisi.