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TRT Spor sunucusu Serkan Yetkin Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serkan Yetkin'in biyografisi
Spor kanallarının önemli yorumcularından biri olan TRT spor sunucu ve spikeri Serkan Yetkin'in yaptığı spor yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Serkan Yetkin Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? diye araştırmaya başladılar İşte Serkan Yetkin'in biyografisi.
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