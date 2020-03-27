Trt Spor yayın akışı 27 Mart 2020 cuma

Trt Spor yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Trt Spor kanalında bugün neler var? İşte 27 Mart 2020 cuma günü Trt Spor yayın akışı...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 MART 2020

27 Mart 2020 cuma günü TV'de hangi spor müsabakaları olduğunu merak eden televizyon izleyicileri Trt Spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt Spor yayın akışında neler var merak ediliyor. İşte tam liste...

Bein sports 1 yayın akışı 27 Mart 2020 cuma

00:30 Uruguay - Portekiz

00:30 Spor Manşet

02:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN

02:00 Fransa - Arjantin

02:10 Bir Zamanlar Futbol

03:10 Spor Manşet

03:40 Spor Artı

04:40 Spor Artı

05:10 Bundesliga

05:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI

06:00 FUTBOL AKŞAMI

06:10 Formula E Sokak Yarışları

06:35 Freestyle

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

07:00 CANAVAR ARABALAR

07:50 Takvim Yaprakları

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:25 Premier Lig

10:25 LİVERPOOL GOLLER

10:40 Cristiano Ronaldo Goller

10:50 Muhammed Salah Goller

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

15:00 Gündem Futbol

16:00 Spor Manşet

17:40 MUHAMMED SALAH GOLLER

17:40 Bundesliga

17:50 CRİSTİANO RONALDO GOLLER

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Ana Haber

20:00 İngiltere Premier Lig Goller

20:15 Fransa - Arjantin

20:15 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA

20:15 Brezilya - Belçika

22:00 Futbol Akşamı

23:00 Spor Artı