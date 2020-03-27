Trt Spor yayın akışı 27 Mart 2020 cuma
Özellikle spor severler tarafından Trt Spor yayın akışı oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 27 Mart 2020 cuma günü Trt Spor yayın akışı listesine haberimizde yer verdik. Peki Trt Spor kanalında bugün neler var?
Trt Spor yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Trt Spor kanalında bugün neler var? İşte 27 Mart 2020 cuma günü Trt Spor yayın akışı...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 MART 2020
27 Mart 2020 cuma günü TV'de hangi spor müsabakaları olduğunu merak eden televizyon izleyicileri Trt Spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt Spor yayın akışında neler var merak ediliyor. İşte tam liste...
Bein sports 1 yayın akışı 27 Mart 2020 cuma
00:30 Spor Manşet
02:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN
02:00 Fransa - Arjantin
02:10 Bir Zamanlar Futbol
03:10 Spor Manşet
03:40 Spor Artı
04:40 Spor Artı
05:10 Bundesliga
05:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
06:00 FUTBOL AKŞAMI
06:10 Formula E Sokak Yarışları
06:35 Freestyle
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:50 Takvim Yaprakları
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Premier Lig
10:25 LİVERPOOL GOLLER
10:40 Cristiano Ronaldo Goller
10:50 Muhammed Salah Goller
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
15:00 Gündem Futbol
16:00 Spor Manşet
17:40 MUHAMMED SALAH GOLLER
17:40 Bundesliga
17:50 CRİSTİANO RONALDO GOLLER
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Ana Haber
20:00 İngiltere Premier Lig Goller
20:15 Fransa - Arjantin
20:15 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA
20:15 Brezilya - Belçika
22:00 Futbol Akşamı
23:00 Spor Artı
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