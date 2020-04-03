Trt Spor yayın akışı 3 Nisan 2020 cuma
Özellikle spor severler tarafından Trt Spor yayın akışı oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 3 Nisan 2020 cuma günü Trt Spor yayın akışı listesine haberimizde yer verdik. Peki Trt Spor kanalında bugün neler var?
Trt Spor yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Trt Spor kanalında bugün neler var? İşte 3 Nisan 2020 cuma günü Trt Spor yayın akışı...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 3 NİSAN 2020
3 Nisan 2020 cuma günü TV'de hangi spor müsabakaları olduğunu merak eden televizyon izleyicileri Trt Spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt Spor yayın akışında neler var merak ediliyor. İşte tam liste...
00:40 Süper Lig Goller
00:40 Premier Lig
01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' NİJERYA - ARJANTİN
02:40 Bir Zamanlar
02:40 FUTBOL AKŞAMI
03:40 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - GANA
03:40 Almanya - Gana
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 İspanya - Hollanda
05:30 Bir Oyundan Fazlası
05:40 Premier Lig
05:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
05:55 Takvim Yaprakları
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Bundesliga Frikik Golleri
10:50 Premier Lig
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 İspanya - Hollanda
11:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - GANA
11:00 Almanya - Gana
12:40 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER
12:40 Juventus Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
13:00 Spor Manşet
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Bir Oyundan Fazlası
15:30 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL KURTARIŞLAR
15:50 Premier Lig
15:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 Hollanda - Meksika
16:00 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA
16:00 Nijerya - Arjantin
17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
17:40 Bundesliga
17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Ana Haber
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Premier Lig
20:00 LİVERPOOL GOLLER
20:30 Bundesliga
20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:50 KAMU SPOTU EVDE SPOR
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Almanya - Gana
23:00 Brezilya - Şili
23:00 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ
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