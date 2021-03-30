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  3. TRT Spor yayın akışı 3 Nisan 2021 Çarşamba | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

TRT Spor yayın akışı 3 Nisan 2021 Çarşamba | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından olan TRT Spor'un 3 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin yayın akışı belli oldu. İşte TRT Spor yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı...

TRT Spor yayın akışı 3 Nisan 2021 Çarşamba | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 30 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 3 NİSAN 2021 CUMARTESİ | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI

TRT Spor'un 3 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin yayın akışı açıklandı. 

15:30 Spor Haftasonu (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GZT GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş." (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum 05:05

TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR- AKHİSARSPOR "

06:45 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

Tayfun Altuntaş
Editör
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