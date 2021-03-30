TRT Spor yayın akışı 30 Mart 2021 Salı | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı | Türkiye - Letonya maçı TRT Spor'da Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından olan TRT Spor'un 30 Mart 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışı belli oldu. Akışa göre A Milli Futbol Takımının 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı mücadele ekranlara gelecek. İşte TRT Spor yayın akışı 30 Mart 2021 Salı | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı...

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Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 30 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor. TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 MART 2021 SALI | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI TRT Spor'un 30 Mart Salı gününe ilişkin yayın akışı açıklandı. 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet (Canlı) 12:35 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 13:00 Spor Bülteni (Canlı) 13:45 Süper Lig Goller 13:55 Hava Durumu 14:00 TBMM-TV (Canlı) 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı) 16:00 Gündem Futbol (Canlı) 18:00 Spor Merkezi (Canlı) 19:55 Hava Durumu 20:00 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı) 21:40 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - LETONYA " (Canlı) 23:55 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı) 01:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - LETONYA " 03:15 MİLLİ TAKIM ÖZEL 04:45 EURO 2020 MAGAZİN 05:10 FIFA MAGAZİN 05:35 Bundesliga 06:20 İngiltere Premier Lig Özetler 06:50 Efsanelerin İzinde 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı Tayfun Altuntaş Editör trt sporyayın akışı