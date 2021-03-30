30 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taSON DAKİKA! AK Parti'den flaş kanun teklifi: Turizmde devrim hedefi!Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?30 Mart 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'deKoronavirüse bir Türk mucizesi daha: Sprey aşılar virüsü bitirecek!Pendik'te iki hırsız önce evdeki anahtarı, sonrada kapının önündeki arabayı çaldıGelinim Mutfakta 30 Mart Salı puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Maraşlı 12. bölüm full izle | Maraşlı son bölüm ATV full izleHafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak 2021? Sokağa çıkma yasağında hangi işyerleri açık?Yasak Elma 104. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm full izle
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. TRT Spor yayın akışı 30 Mart 2021 Salı | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı | Türkiye - Letonya maçı TRT Spor'da

TRT Spor yayın akışı 30 Mart 2021 Salı | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı | Türkiye - Letonya maçı TRT Spor'da

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından olan TRT Spor'un 30 Mart 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışı belli oldu. Akışa göre A Milli Futbol Takımının 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı mücadele ekranlara gelecek. İşte TRT Spor yayın akışı 30 Mart 2021 Salı | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı...

TRT Spor yayın akışı 30 Mart 2021 Salı | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı | Türkiye - Letonya maçı TRT Spor'da

Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 30 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 MART 2021 SALI | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI

TRT Spor'un 30 Mart Salı gününe ilişkin yayın akışı açıklandı. 

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:35 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

19:55 Hava Durumu

20:00 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

21:40 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - LETONYA " (Canlı)

23:55 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

01:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - LETONYA "

03:15 MİLLİ TAKIM ÖZEL

04:45 EURO 2020 MAGAZİN

05:10 FIFA MAGAZİN

05:35 Bundesliga

06:20 İngiltere Premier Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT