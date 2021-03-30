TRT Spor yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI

TRT Spor'un 5 Nisan 2021 Pazartesi gününe ilişkin yayın akışı açıklandı.

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - ALTAY " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 TAKTİK ANALİZ (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 TAKTİK ANALİZ

06:58 İstiklal Marşı