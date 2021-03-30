TRT Spor yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı
Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından olan TRT Spor'un 5 Nisan 2021 Pazartesi gününe ilişkin yayın akışı belli oldu. İşte TRT Spor yayın akışı 5 Nisan 2021 Cumartesi | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı...
Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor.
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI
TRT Spor'un 5 Nisan 2021 Pazartesi gününe ilişkin yayın akışı açıklandı.
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - ALTAY " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 TAKTİK ANALİZ (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 TAKTİK ANALİZ
06:58 İstiklal Marşı