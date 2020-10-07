TRT Spor yayın akışı |7 Ekim 2020 TRT Spor yayın akışı

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacak olan Milli Takım, bu maçlardan önce Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Almanya ile oynanacak hazırlık mücadelesi, bu akşam TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bunun üzerine taraftarlar tarafından merak edilen TRT Spor'un yayın akışı, internette en çok aratılan konular arasında bulunuyor.

İşte sizler için derlediğimiz TRT Spor yayın akışı...

07 Ekim 2020 Yayın Akışı