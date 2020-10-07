TRT Spor yayın akışı |7 Ekim 2020 TRT Spor yayın akışı
Türkiye A Milli Futbol Takımının, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçını TRT ekranlarından yayınlanacağı bilgisi paylaşıldıktan sonra TRT Spor'un yayın akışı merak edilmeye başladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacak olan Milli Takım, bu maçlardan önce Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Almanya ile oynanacak hazırlık mücadelesi, bu akşam TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bunun üzerine taraftarlar tarafından merak edilen TRT Spor'un yayın akışı, internette en çok aratılan konular arasında bulunuyor.
İşte sizler için derlediğimiz TRT Spor yayın akışı...
07 Ekim 2020 Yayın Akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 09:15 Süper Lig Goller
- 09:25 TFF 1. Lig Özetler
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni
- 10:55 Spor Kitaplığı
- 11:00 Spor Manşet
- 12:40 Almanya Bundesliga Özetler
- 13:00 Spor Bülteni
- 13:45 TFF 1. Lig Goller
- 13:55 Takvim Yaprakları
- 14:00 TBMM-TV
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 16:00 Gündem Futbol
- 18:00 Spor Merkezi
- 20:00 Aktüel Futbol
- 21:40 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " ALMANYA - TÜRKİYE "
- 23:40 Aktüel Futbol
- 01:00 Spor Artı
- 02:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " ALMANYA - TÜRKİYE "
- 03:45 Aktüel Futbol
- 05:05 Spor Artı
- 06:05 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
- 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
- 06:58 İstiklal Marşı