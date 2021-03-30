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  3. TRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

TRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından olan TRT Spor'un 8 Nisan 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışı belli oldu. İşte TRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı...

TRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı

Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 8 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI

TRT Spor'un 8 Nisan 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışı açıklandı. 

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

19:00 Dakika Skor (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

Tayfun Altuntaş
Editör
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