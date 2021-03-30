TRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı
Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından olan TRT Spor'un 8 Nisan 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışı belli oldu. İşte TRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe | TRT Spor'da bugün canlı yayın akışı...
Futbol ve diğer spor dallarına ilişkin haberleri izleyicileri ile buluşturan TRT Spor'da 8 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanacak programlar ve saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda yayın akışı araştırılıyor.
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE | TRT SPOR'DA BUGÜN CANLI YAYIN AKIŞI
TRT Spor'un 8 Nisan 2021 Perşembe gününe ilişkin yayın akışı açıklandı.
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV (Canlı)
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
19:00 Dakika Skor (Canlı)
20:45 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı