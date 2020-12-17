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TRT Spor yayın akışı! TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?

Türkiye'nin spor kanalı TRT Spor, bu yıl TFF 1. Lig'in yayın haklarını eline alarak birçok futbolseveri memnun etti. Haberimizde TRT Spor'un günlük yayın akışını derledik. İşte TRT Spor 22 Aralık 2020 Salı yayın akışı...

TRT Spor yayın akışı! TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?

2010 yılında yayın hayatına başlayan TRT Spor, yıllar içerisinde birçok farklı spor organizasyonunu ekranlarına taşıyarak sporseverlerin gönlünde taht kurdu. Haberimizde TRT Spor'un günlük yayın akışını sunduk. İşte, TRT Spor 22 Aralık 2020 Salı yayın akışı...

TRT SPOR 22 ARALIK 2020 SALI YAYIN AKIŞI

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:20 TFF 1. Lig Özetler
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55  Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni
  • 13:45 TFF 1. Lig Özetler
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 TBMM-TV
  • 14:00 Spor Stüdyosu
  • 16:00 Hedef Süper Lig
  • 17:30 Futbol Aklı
  • 19:00 Dakika Skor
  • 20:45 Stadyum
  • 00:05 Teknik Analiz

TRT SPOR TARİHİ

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 2010'da TRT 3'ün kapatılıp yerine TRT Spor'un geçmesi planlanmış fakat TBMM TV yayınları yüzünden TRT 3'ün kapatılmayıp ayrı bir kanal olarak kurulması kararlaştırılmış ve 9 Ağustos 2010 tarihinden beri TRT 3 logosuyla birlikte TRT Spor logosu da yayınlarda yer almıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren başka bir frekansa sahip sadece TRT Spor logosu ile yayın yapan bir kanal daha açıldı. TBMM TV yayını başladığı zaman bu frekanstaki TRT Spor logolu kanalın yayını etkilenmez. TBMM TV yayınları esnasında ise TRT 3 logosuna, TRT Spor yerine TBMM TV logosu eşlik etmiştir. Ayrıca TRT Spor, 8 Aralık 2014'ten itibaren HD yayına başlamış, kanalın jenerikleri, grafikleri ve logosu da değiştirilmiştir. Tüm spor branşlarının yayınlanacağı TRT Spor 2 ise 27 Eylül 2019'da yayın hayatına başladı. 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren TFF 1.Lig yayın haklarına sahiptir.

TRT SPOR'DA YAYINLANAN ORGANİZASYONLAR

  • İtalya Kupası
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Efeler Ligi
  • Dünya Kupası
  • Yaz Olimpiyat Oyunları
  • TFF 1.LİG


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