TRT Spor yayın akışı! TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?

2010 yılında yayın hayatına başlayan TRT Spor, yıllar içerisinde birçok farklı spor organizasyonunu ekranlarına taşıyarak sporseverlerin gönlünde taht kurdu. Haberimizde TRT Spor'un günlük yayın akışını sunduk. İşte, TRT Spor 22 Aralık 2020 Salı yayın akışı...

TRT SPOR 22 ARALIK 2020 SALI YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Futbol Aklı

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

TRT SPOR TARİHİ

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 2010'da TRT 3'ün kapatılıp yerine TRT Spor'un geçmesi planlanmış fakat TBMM TV yayınları yüzünden TRT 3'ün kapatılmayıp ayrı bir kanal olarak kurulması kararlaştırılmış ve 9 Ağustos 2010 tarihinden beri TRT 3 logosuyla birlikte TRT Spor logosu da yayınlarda yer almıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren başka bir frekansa sahip sadece TRT Spor logosu ile yayın yapan bir kanal daha açıldı. TBMM TV yayını başladığı zaman bu frekanstaki TRT Spor logolu kanalın yayını etkilenmez. TBMM TV yayınları esnasında ise TRT 3 logosuna, TRT Spor yerine TBMM TV logosu eşlik etmiştir. Ayrıca TRT Spor, 8 Aralık 2014'ten itibaren HD yayına başlamış, kanalın jenerikleri, grafikleri ve logosu da değiştirilmiştir. Tüm spor branşlarının yayınlanacağı TRT Spor 2 ise 27 Eylül 2019'da yayın hayatına başladı. 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren TFF 1.Lig yayın haklarına sahiptir.

TRT SPOR'DA YAYINLANAN ORGANİZASYONLAR