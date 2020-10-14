TRT ve Kızılay KPSS şartsız 5000-7000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları nelerdir?

TRT ve Türk Kızılay'ı yeni personel alımı için iş ilanlarını yayınladı. Büyük ilgi gören personel alımları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) koşulu olmadan iş başvurularını kabul ediyor. Birçok iş bölümünde iş ilanı açan TRT ve Türk Kızılay'ı, personel eksiklerini karşılamak için yeni personel alımlarını gerçekleştirecekler. İnternet sitesi üzerinden başvuruları kabul eden Kızılay ve TRT'nin ilanlarına başvurmak için haberimizi takip edebilirsiniz. Yayımlanan ilanlara göre adaylardan KPSS şartı aranmayacak olup diğer şartları yerine getiren adayların başvuruları kabul edilecektir. İşte TRT ve Kızılay'ın birçok farklı kadroda başvurabilecekleri ilan sayfaları...

BAŞVURU SAYFALARI

TRT ve Kızılay'ın başvurularına internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki sayfalara tıklayarak başvuru sayfasına gitmek mümkün.

TRT iş ilanları başvuru sayfası:

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Kızılay iş ilanları başvuru sayfası:

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Kızılay'ın personel alımı ilanlarının başvuru detayları şu şekilde:

İşe Alım Uzmanı

Lisans mezunu (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri, Psikoloji, PDR ve Endüstri Mühendisliği),

İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP / SF kullanım bilgisi,

Yetkinlik bazlı mülakat bilgisi ve deneyimi,

Değerlendirme merkezi uygulamaları bilgisi,

İK uygulamaları mevzuat bilgisi,

Yabancı çalıştırmaya ilişkin süreç bilgisi ve deneyimi,

Dokümantasyon yönetimi ve raporlama bilgisi,

İletişim ve sunum yeteneği,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği olan,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı

Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),

İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 (Power BI, MS Project vb.) uygulamaları bilgisi,

Tercihen aktif SAP (HR, BPC vb.) kullanım bilgisi,

Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,

İK bütçe planlama süreçleri bilgisi,

Proje yönetimi, değişim yönetimi bilgisi ve deneyimi,

Kalite ve süreç yönetimi bilgisi,

Raporlama bilgisi ve deneyimi,

İletişim ve sunum yeteneği,

Kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Planlama yeteneği gelişmiş, sonuç odaklı,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

İnsan Kaynakları İş Ortağı

Lisans mezunu (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 uygulamaları bilgisi,

Tercihen aktif SAP (HR Modülü vb.) kullanım bilgisi,

Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,

Süreç ve Kalite Yönetimi bilgisi,

İletişim ve sunum yeteneği,

Proje ve Değişim Yönetimi bilgisi ve deneyimi,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

Lisans mezunu (Tercihen Endüstri/İşletme Mühendisliği, İstatistik, İİBF vb. bölümler),

İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Success Factors bilgisi ve deneyimi (Performans ve Hedef Yönetimi, Kariyer, Gelişim ve Yedekleme),

Tercihen 2 dönem Performans Yönetimi Sistemi deneyimi,

Tercihen 2 dönem Kariyer ve Yetenek Yönetimi Süreci deneyimi,

Hedef Bazlı Çalışma Sistemi bilgisi,

Yetenek Programları ve Gelişim Planları oluşturma bilgisi,

İletişim ve sunum yeteneği,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Doktor

Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Takım çalışmasına yatkın,

Seyahat engeli olmayan,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Sosyal sorumluluk sahibi,

Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi

Tıp Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,

Tercihen kan bankacılığının laboratuvar uygulamalarına yönelik alanlarda (kan bağışçısı tarama ve doğrulama testleri, immünohematolojik testler, kalite kontrolü) en az 3 yıllık deneyim sahibi,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Takım çalışmasına yatkın,

Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Seyahat engeli olmayan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Psikiyatrist

Psikiyatri alanında ihtisas yapmış olan,

İlgili alanda en az iki yıl iş deneyimine sahip olan , (tercihen hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışmış olmak )

Yabancılar ve Uluslararası Koruma ve Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi,

Farklı kültür, gelenek ve inançlara saygı gösterebilme ve olumsuz çevrelerde çalışabilme becerisine sahip,

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetli olan,

Etkili zaman yönetimi yapabilen,

Travmaya maruz kalmış kişilere hizmet verebilecek olan ,

Problem çözme becerisine sahip olan,

Danışanlarının özel hayatlarına ilişkin gizliliğe saygı gösteren ve sağlayan,

Kendi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden ve gelişime açık olan.

TRT İLANLARI

Ses Operatörü

Üniversitelerin lisans programlarından; Basın Yayın, Radyo TV, Yayın Teknolojileri alanlarından mezun olmuş,

En az 5 yıl TV ve medya sektöründe tecrübe sahibi, televizyon programlarında görev almış olan,

İstanbul'da ya da Ankara'da ikamet eden veya edebilecek olan,

Vardiyalı sistemde çalışabilecek,

Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış,

İletişimi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

Studer Vista 5 m3 ve m2 , SSL C10, Calrec Artemis ses cihazlarını en az 3 yıl kullanmış olan,

Ses yayın araç ve gereçlerini etkin bir şekilde kullanabilecek.

Videografik Operatörü

Üniversitelerin lisans programlarından; Basın Yayın, Radyo TV, Yayın Teknolojileri veya teknik okulların Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

En az 5 yıl TV ve medya sektöründe tecrübe sahibi, televizyon programlarında görev almış olan,

ORAD, VizRT vb. Videowall yansıtma programlarını en az 3 yıl kullanmış,

MS Office programlarına hâkim,

İletişimi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

Vardiyalı sistemde çalışabilecek,

Çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

İstanbul ya da Ankara'da ikamet eden veya edebilecek olan,

Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olmak.

Editör

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Tercihen yayıncılık/medya sektörü tecrübesi bulunan

Editöryal yetenekleri olan

Özgün içerikler yazabilecek

Türkçe dil bilgisi çok iyi olan

Projelerimizde içerik yönetiminde etkin görev alabilecek

RTÜK kurallarına ve basın yayın ilkelerine hâkim

İnsan ilişkileri ve iletişim becerisi güçlü

Etkin zaman yönetimi yapabilen

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek

Yenilikleri takip edebilecek olan

Microsoft Office programlarını etkin derecede kullanabilen

Konuk Koordinatörü

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

İleri düzeyde İngilizce konuşabilen

En az 3 yıl meslek tecrübesi bulunan

Televizyon ya da Medya ilişkileri tecrübesi bulunan

Hızlı öğrenme ve adaptasyon becerisine sahip

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip

Stres yönetimi ve problem çözme konusunda başarılı olan/olabilecek

Hedef odaklı çalışmaya yatkın, zaman yönetimi konusunda bilgili

Ses tonlaması ve diksiyonu düzgün

Telefonda ve sosyal mecralarda, etkili iletişim becerisine ve ikna kabiliyetine sahiplik

Dâhil olduğu tüm aktiviteleri tahlil yeteneğini kullanarak kısa, öz, ama eksiksiz bir biçimde yöneticilerine aktarabilen

Motivasyonu düşmeyen, Enerjisi yüksek, Yeniliklere açık

Özgüveni yüksek, gerekli durumlarda inisiyatif alabilecek

Kurgu Operatörü

Tercihen üniversitelerin İletişim Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesinden (Radyo Televizyon ve Sinema veya benzeri bölümlerinden) mezun,

Edius, Adobe After Effects, Adobe Premier ve Adobe Photoshop gibi fotoğraf ve video kurgu ve montaj programlarına hakim,

Min.5 Yıl Yayıncılık ve Kurgu Operatörlüğü tecrübesi bulunan (Tercihen televizyon programı, belgesel ve haber içerikli işlere hâkim),

Olaylara proaktif yaklaşabilen, kurumumuzun genel ekran mimarisine katkı sağlayabilecek,

Sorumluluk bilincine sahip,

Zaman yönetimi ve organizasyon yönü güçlü,

Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerisi kuvvetli,

Yoğun iş temposuna yatkın.

Grafiker

· Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı veya ilgili bölümlerinden mezun,

· En az 5 yıl Televizyon veya Dijital platformlara özgün grafik tabanlı görsel içerik üretmiş,

· Özgün içerik üretebilen tasarımlara sahip,

· Jenerik, alt yazı bandı, seperator, role, çerçeve vb. çalışmalar konusunda bilgi sahibi,

· Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını kullanarak özgün desen, Illustrasyon, Photomanipülasyon gibi canlandırmalarda kullanılacak malzemeleri üretebilecek sanatsal yeterliliğe sahip,

· Adobe after effects programında kompozisyonlar oluşturup, yaptığı çalışmaları, video kurgu ve canlı yayın araçlarına entegre edebilmesi,

· 3D yazılımlardan aldığı görüntüleri, Adobe After Effects programında işleyebilecek, renk düzenlemesi yapabilecek yeterliliğe sahip,

· Kurgu alanında Adobe Premier, Final Cut konularında bilgi sahibi,

· Yoğun iş temposuna yatkın,

· Yaratıcı, üretken, hızlı çıktı verebilen.

Sosyal Medya ve Dijital Yayınlar Uzmanı - Social Media Specialist

Basılı veya dijital gazetecilik veya akademi alanında en az 3-5 yıllık deneyim

Kanıtlanmış bir başarı geçmişi.

Anadili İngilizce, Türkçe bir artı

DevOps Mühendisi

Tercihen üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun

4+ yıllık altyapı sistemleri yönetim tecrübesine sahip

Yeni teknolojileri öğrenme konusunda motivasyonu yüksek

Belirsizlikten karar çıkarma yeteneğine sahip

Kalite odaklı ve detaycı

Teknik problem çözme kabiliyetine sahip

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek

Teknik metinleri analiz edebilecek İngilizce bilgisine sahip

Kubernetes, OpenShift, OpenStack, CEPH, Ansible, Jenkins uygulamalarından en az birkaçında uzman

Linux konusunda yetkin

Veritabanı sistemlerinden en az birinde yetkin

Python diline hakim

TercihenPetabyte scale veri yöneten platformlarda çalışmış

Tercihen açık kaynak bulut projelerinde kod yazmış

Kıdemli DevOps Mühendisi

Tercihen üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun

8+ yıllık altyapı sistemleri yönetim tecrübesine sahip

Yeni teknolojileri öğrenme konusunda motivasyonu yüksek

Belirsizlikten karar çıkarma yeteneğine sahip

Kalite odaklı ve detaycı

Teknik problem çözme kabiliyetine sahip

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek

Teknik metinleri analiz edebilecek İngilizce bilgisine sahip

Kubernetes, OpenShift, OpenStack, CEPH, Ansible, Jenkins uygulamalarından en az birkaçında uzman

Linux konusunda yetkin

Veritabanı sistemlerinden en az birinde yetkin

Python diline hakim

TercihenPetabyte scale veri yöneten platformlarda çalışmış

Tercihen açık kaynak bulut projelerinde kod yazmış

TercihenPetabyte scale veri yöneten platformlarda çalışmış

Tercihen açık kaynak bulut projelerinde kod yazmış

Türk Dili ve Uygulamaları Proje Yöneticisi

Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun, tercihen üniversitelerin sosyal bilimler fakültelerinden mezun,

Kampanya yönetimi, PR ve iletişim stratejileri konusunda minimum 5 yıl tecrübeye sahip olmak,

Ulusal çapta sosyal sorumluluk kampanyası yönetimi tecrübesine sahip olmak,

Türkçe dil bilgisi ve düzgün Türkçe kullanımı konusunda yetkin olmak,

Takım çalışmasına yatkın,

Türkçe ile ilgili konularda çalışmalar gerçekleştiren,

Analitik becerileri güçlü, planlama ve tanıtım stratejileri oluşturabilecek olan,

Ekipleri harekete geçirebilecek ve ilham vererek ekipler arası işbirliğini sağlayabilecek,

Dijital, Veri Analiz ve Strateji ekipleriyle koordineli çalışabilecek olan,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek olan,

İngilizce bilgisi en az B1 düzeyinde.

Grafiker

Tercihen üniversitelerin Güzel Sanatlar veya İletişim Fakültesinden mezun,

İyi derecede Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator ve After Effects kullanabilen,

En az 3 yıl yayıncılık sektörü tecrübesi bulunan (spor alanında çalışmış, grafik, tanıtım ve jenerik gibi yaratıcı işlere hakim),

Spor dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden,

Tasarım ve yaratıcılık açısından güçlü,

Yazım kurallarına hakim, Türkçeyi iyi kullanan,

Dijital ve sosyal medya dinamiklerine hakim, mecralarda kullanılacak video ve görsel çalışmaları yapabilen,

Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerisi kuvvetli,

İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek.

Sosyal Medya Prodüktörü

Tercihen üniversitelerin İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun,

Etkili ve yaratıcı yazma yeteneğine sahip,

Photoshop, Adobe Premiere ve Final Cut programlarında deneyim sahibi olan,

En az 3 yıl spor içeriği üretmiş,

Sosyal medya dinamiklerine hakim,

Spor bilgisi yüksek, sporu takip eden ve spora özel içerik üretebilen, röportajlar yapabilen, insan hikayeleri bakış açısına sahip,

Kamera kullanabilen ve gerektiğinde kurgu yapabilen,

Tercihen iyi derecede İngilizce dil yeteneğine sahip

Kıdemli Türkiye Uzmanı - Senior Researcher

• Akademik çalışmalarla ilgili en az 7 yıllık deneyim.

• İyi bir akademik geçmiş gereklidir.

• Anadili veya akıcı İngilizce. Türkçe bir zorunluluktur.

• Entelektüel, analitik ve stratejik düşünme becerileri.

• Uluslararası konular hakkında iyi bilgi.

• Uluslararası mükemmellik araştırması yapma konusunda kanıtlanmış yetenek.

• Stratejik bir vizyon yaratmada kanıtlanmış yetenek.

• Araştırmada deneyimli ekip lideri.

• Güvenlik, uluslararası ilişkiler ve iç politika alanlarında araştırma tecrübesine sahiptir.

• Tercihen doktora derecesine sahip veya yeterli akademik yayını var.

Video Editör – Video Editor

• Televizyon ortamında video editörü olarak en az 5 yıllık deneyim.

• Uzun biçimli el işi düzenleme deneyimi bir zorunluluktur.

• Düzenleme yazılımları ve donanımları hakkında kapsamlı operasyonel bilgi

• Ses kaydı ve ses miksajı anlayışı

• Grafik öğelerin nasıl kullanılacağına ve birleştirileceğine dair bir anlayış

• Renk düzeltme ve yasallaştırma teknikleri hakkında iyi bilgi

• Haber ve güncel olaylar hakkında bilgi

•Etkili iletişim becerileri

Akıcı veya Anadili İngilizce

Çocuk İçerikleri Uzmanı

Tercihen doktora derecesine sahip veya yeterli sayıda akademik çalışması bulunan,

Akademik çalışmalarla ilgili en az 5 yıl deneyimli,

Çocuk Edebiyatı alanında içerik üretimi tecrübesine sahip,

İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde,

Entelektüel, analitik ve stratejik düşünme becerilerine sahip,

Stratejik vizyon oluşturma konusunda çalışmaları bulunan,

Raporlama ve sunum konusunda yetenekli olan,

Tercihen medya sektöründe çalışmalar gerçekleştirmiş olan,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.

Metot ve Saha Araştırmaları Uzmanı

Tercihen Sosyal Bilimler alanlarında doktora derecesine sahip veya yeterli sayıda akademik çalışması bulunan,

Araştırma metotları hakkında akademik çalışmalarla ilgili en az 5 yıl deneyimli,

Kalitatif ve Kantitatif araştırma metotlarına hakim ve araştırma yönetimi tecrübesine hakim

İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde,

Entelektüel, analitik ve stratejik düşünme becerilerine sahip,

Stratejik vizyon oluşturma konusunda çalışmaları bulunan,

Raporlama ve sunum konusunda yetenekli olan,

Tercihen medya sektöründe çalışmalar gerçekleştirmiş olan,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.

Bilim ve Teknoloji İçerikleri Uzmanı

Tercihen doktora derecesine sahip veya yeterli sayıda akademik çalışması bulunan,

Akademik çalışmalarla ilgili en az 5 yıl deneyimli,

Bilim – Teknoloji ve Toplum Bilimleri disiplinlerine hakim, disiplinler arası çalışma deneyimi bulunan,

Uluslararası güncel Bilim ve Teknoloji politikalarına ve stratejilerine hakim,

Bilim ve Teknoloji alanındaki trendleri yakından tanıyan ve bilgi sahibi olan,

İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde,

Entelektüel, analitik ve stratejik düşünme becerilerine sahip,

Strateji belirleme ve oluşturma konusunda çalışmaları bulunan,

Raporlama ve sunum konusunda yetenekli olan,

Tercihen yazılı ve görsel medyada çalışmalar gerçekleştirmiş olan,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.

Kurul ve Komisyon Koordinasyonu Uzmanı

Tercihen sosyal bilimlerde doktora derecesine sahip veya yeterli sayıda akademik çalışması bulunan,

Akademik çalışmalarla ilgili en az 5 yıl deneyimli,

İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde,

Entelektüel, analitik ve stratejik düşünme becerilerine sahip,

Stratejik vizyon oluşturma konusunda çalışmaları bulunan,

İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti yüksek,

Organizasyon becerileri yüksek,

Raporlama ve sunum konusunda yetenekli olan,

Tercihen medya sektörüyle ilişkili çalışmalar gerçekleştirmiş olan,

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.

Toplumsal Çalışmalar İçerik Uzman