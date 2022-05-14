Gönül Dağı dizisi 14 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, amcaoğulları işleri vaktinden önce bitirmenin huzuru içinde gittikleri aile pikniğinde keyifli vakit geçirirken aldıkları bir telefonla kendilerini yeni bir sorunun ortasında bulurlar. Diziyi izlemek isteyenler için TRT1 canlı yayın Gönül Dağı 63. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklere yer verdik…

TRT1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Sefer ve Zahide Emre’nin annesini aramaya devam ederken Emre’nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman’ı bekleyen gelişme ne olacaktır?

Gönül Dağı yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT1’de...

TRT1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE