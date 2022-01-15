Gönül Dağı 47. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT1 Gönül Dağı 47. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT1 GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?

TRT1 GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE