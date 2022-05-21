TRT1 Gönül Dağı 64. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube

Gönül Dağı dizisi 21 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için TRT1 canlı yayın Gönül Dağı 64. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklere yer verdik…

TRT1 GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Patates toplama makineleri, Şilililere ulaşan amcaoğulları, büyük bir mutlulukla işleri büyütmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ederler. O sırada Taner’in babasının yaşadığı haberini almalarıyla birlikte amcaoğulları kendilerini Tokat’ta bulurlar. Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir? Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer’le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide’yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Gönül Dağı yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT1’de...

TRT1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE