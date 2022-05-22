Teşkilat dizisi 22 Mayıs Pazar günü izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket’in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır. Yıldırım, Halit Başkan’dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Diziyi kaçırıp izlemek isteyenler için TRT1 Teşkilat 47. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklere yer verdik…

TRT1 TEŞKİLAT 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır. Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım’ın peşine düşer.

Yıldırım’ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.

TRT1 TEŞKİLAT 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE