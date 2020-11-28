TRT1 5 Ocak 2021 SalıTRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi" ile başlayan kanalın, akşam kuşağında ise sevilen dizi " Masumlar Apartmanı" tekrar bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte TRT1 5 Ocak 2021 Salı TRT1 yayın akışı...

TRT 1 5 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı (Tekrar)