TRT1 Yayın Akışı
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 5 Ocak Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi " Masumlar Apartmanı" tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
TRT1 5 Ocak 2021 SalıTRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi" ile başlayan kanalın, akşam kuşağında ise sevilen dizi " Masumlar Apartmanı" tekrar bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte TRT1 5 Ocak 2021 Salı TRT1 yayın akışı...
TRT 1 5 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Tekrar)