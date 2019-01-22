TRT1 Yayın akışı 23 Ocak Çarşamba | Diriliş Ertuğrul fragmanı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Dİriliş Ertuğrul son bölümüyle nefesleri kesti. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanları ise TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Peki son bölümde neler olmuştu?

"Ertuğrul'u öldüreceğim. Bugün ne Zangut'um ne de Komutan Dragos. Bugün Ertuğrul'un eceliyim" diyen Dragos hain bir şekilde saldırıya geçer. "Sırtlan sürüsü kervan sarayı in edinmiş kurt pusuda gerek" diyen Ertuğrul Bey ise yeni hamlesiyle izleyenleri şaşırtacak. Diriliş Ertuğrul 132.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Diriliş'in yeni bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e hain saldırı gerçekleşecek mi? Ertuğrul İlbige hatun ile evlenecek mi? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul kendini Dragos olarak tanıtan komutana haddini bildiriyor. Ve kalede Dragos da onları dinlerken önemli bir teklifte bulunuyor. Moğollar’a giden vergileri beraber ele geçirmeyi teklif ediyor. Hem servete kavuşacaklarını hem de Emir Bahattin’in öleceğini söylüyor. Ertuğrul yarı yarıya ganimeti bölüşmeyi teklif ediyor. Oyununu oynayan Ertuğrul gidiyor. Dragos saklandığı yerden çıkıyor. Dragos komutanını Ertuğrul’un önünde ezildiği için azarlıyor. Ardından Mikis’in köstebek olduğunun ortaya çıktığını söylerek öldürülmesini emredir. Ertuğrul’un teklifi Dragos’un iştahını kabartıyor. Bu işin için de bir iş olabileceğini de söylüyor. Ama teklif o kadar büyük ki Dragos kumar oynamak istiyor

“ERTUĞRUL BİZİM İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ”

Sırma, İlbilge ile Beybolat’a kavuşuyor. Beybolat ve İlbilge Ertuğru’un müthiş oyunundan söz ediyor. Ayrıca kendini de feda ettiğini anlatıyor. Sırma da Ertuğrul için endişeleniyor. Turgut Alp, Ertuğrul’un sağ salim o kaleden çıkacağını söylüyor.

Komutan, Ertuğrul’un yanına gidip teklifi kabul ettiğini söylüyor. Ertuğrul’u tehdit etmeyi de ihmal etmiyor. Ertuğrul da ondan geri kalmıyor ve dersini veren bir konuşma yapıyor. Ertuğrul başı dik yürüyerek kaleden çıkıyor

MİKİS'İN SÜRÜLMESİ EMREDİLİYOR

Bamsı, Mikis’i kıstırıyor. Hainliğini bildiklerini söylüyor. Mikis’in kaçacak yeri kalmıyor. Bamsı Mikis’i Ertuğrul’a götürüyor. Turgut Alp Mikis’e neden ihanet ettiğini soruyor. Mikis mecbur kaldığını, karısını ve çocuğunu kaçırdıklarını söylüyor. Turgut Alp Dragos hakkında bilgi vermesi durumunda afedilebileceğini anlatıyor. Mikis, Dragos’u tanımadığını söyleyerek bildiklerini anlatmaya başlıyor. Tara’nın adını veriyor. Mikis pazardaki görevinden alınıyor ve ailesi bulununca da sürülmesi emrediliyor. O zamana kadar da zindanda tutulacak.

İLBİLGE AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Beybolat, Eruğrul ile baş başa konuşmak istiyor. Beybolat, Ertuğrul’un kaleden nasıl çıktığını merak ediyor. Ertuğrul bir teklifte bulunduğunu söylüyor ama detay vermiyor. Ertuğrul altınları da kurtaracaklarını söylüyor. Beybolat, Ertuğrul’u yemeğe çağırarak hayırlı bir iş konuşmak istediğini söylüyor. İlbilge ise evlenmektense sürgün edilmeyi göze alıyor. Mengü, İlbilge’nin aşkının farkında. İlbilge bu hayalin hiç gerçekleşmeyeceğini söylüyor. İlbilge, Ertuğrul’un gözünde küçülmekten korktuğunu söylüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 132.bölümü 23 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 132.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 132. BÖLÜM 2. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE KADAR İZLENDİ? REYTİNG SIRALAMASI...

16 Ocak 2019 reyting sonuçlarına göre TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Totalde Diriliş Ertuğrul birinci, Diriliş Ertuğrul (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Dördüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, beşinci sırada Show Ana Haber, altıncı sırada ise Zuhal Topal'la Sofrada yer aldı.

AB grubunda da Diriliş Ertuğrul zirvede yer aldı. İkinci sırada Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı. Dördüncü sırada Eyvah Eyvah 3 (T.S.), beşinci sırada Tatlı Bela (T.S.), altıncı sırada ise Zuhal Topal'la Sofrada yer aldı.