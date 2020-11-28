TRT1 Yayın Akışı | Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

6 Ocak 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi" ile başlayan kanalın, akşam kuşağında ise sevilen dizi "Benim Adım Melek" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı...

TRT 1 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karadağlar ve Defne, Zümrüt’ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice’nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır? Ömer, Zümrüt’ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne’yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad’la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay’ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay’ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami’den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer’le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır. Seyit Ali Antep’e döndüğünde Cumali’ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?