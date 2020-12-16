TRT1 Yayın Akışı | Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

30 Aralık Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında sevilen program "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam ise sevilen dizi " Benim Adım Melek" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Aralık Çarşamba TRT1 yayın akışı...

TRT 1 30 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Defne, Ömer’in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne’yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.

Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer’in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken, Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.

Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne’nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır. Zümrüt, Defne ile Ömer’in arasına nasıl bir engel koyacaktır?

Mithat, Sami ve adamlarından Kerem’i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.

Funda Melek’in Alpay’a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay’ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.

Ömer Defne’nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan’a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan’a nasıl karşılık verecektir? Emre’nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad’ı Ömer’in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?