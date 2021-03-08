TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT'de TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 110 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Benim Adım Melek" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

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10 Mart 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Benim Adım Melek " adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Mart 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı... TRT 1 10 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:25 Doğrusu Ne?

19:30 Miraç Kandili Özel

21:00 Benim Adım Melek Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü trt1 yayın akışıbenim adım melek