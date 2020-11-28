TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

26 Aralık Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi sabahına nostaljik dizi "Yedi Numara" ile başlayan kanalın akşam kuşağında ise sevilen dizi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi TRT1 yayın akışı...

TRT 1 26 Aralık 2020 Cumartesi Yayın Akışı

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

07:35 Böyle Bitmesin

10:00 Yedi Numara

11:00 Benim Adım Melek

14:35 3'Te 3

15:55 Payitaht "Abdülhamid"

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı