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  3. TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 26 Aralık Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

26 Aralık Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi sabahına nostaljik dizi "Yedi Numara" ile başlayan kanalın akşam kuşağında ise sevilen dizi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 26 Aralık 2020 Cumartesi Yayın Akışı

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:35 Böyle Bitmesin
10:00 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
14:35 3'Te 3
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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