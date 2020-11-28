TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT'de

20 Şubat 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 20 Şubat 2021 Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT 1 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Işığın Prensesi

07:00 Böyle Bitmesin

09:10 Yedi Numara

10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Türk Sineması "Kuklalı Köşk"

15:25 Payitaht "Abdülhamid"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)