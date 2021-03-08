TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT'de TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Gönül Dağı " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

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13 Mart 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Mart 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı... TRT 1 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI 04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 04:40 Işığın Prensesi 06:55 Böyle Bitmesin 08:55 Yedi Numara 09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı) 11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı) 13:30 Türk Sineması "Doru" 15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı) Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü trt1 yayın akışıtövbeler olsun