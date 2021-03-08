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TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Gönül Dağı " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT'de

13 Mart 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Mart 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Işığın Prensesi

06:55 Böyle Bitmesin

08:55 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Türk Sineması "Doru"

15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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