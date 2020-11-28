Ulusal yas nedir? Ne zaman ilan edilir? En son ulusal yas ne zaman ilan edildi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Wilders'e soruşturma!Doğu Perinçek: Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmazMasterchef Barbaros'tan o iddialara açıklama geldi! "Yanlış anlaşıldım"Serenay Sarıkaya'ya Netflix'ten bomba teklif! Ekranlara geri dönüyorShow TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show seyirci karşısında olacakTV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 seyirci karşısında olacakTRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı TRT'deGelinim Mutfakta 16 Şubat Salı puan durumu | 16 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gülşen Caymaz kimdir, kaç yaşında? Gülşen Caymaz'a ne oldu, bulundu mu?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı TRT'de

TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 16 Şubat 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Masumlar Apartmanı" izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

16 Şubat 2021 Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise fenomen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Şubat 2021 Salı TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı TRT'de

TRT 1 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber 
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT