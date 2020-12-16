TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 22 Aralık Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
22 Aralık Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında sevilen program "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Aralık Salı TRT1 yayın akışı...
TRT 1 22 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı
08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (Altyazılı)
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.
İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.
Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.