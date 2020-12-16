TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

22 Aralık Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında sevilen program "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Aralık Salı TRT1 yayın akışı...

TRT 1 22 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.



İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.



Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.