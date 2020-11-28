TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de

23 Şubat 2021 Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Şubat 2021 Salı TRT1 yayın akışı...

TRT 1 23 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı