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TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 9 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de

9 Mart 2021 Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mart 2021 Salı TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 9 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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