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  3. TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam tarihi dizi" Payitaht Abdülhamid" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

8 Ocak 2021 Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi" ile başlayan kanalın, akşam kuşağında ise sevilen tarihi dizi " Payitaht Abdülhamid" ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 8 Ocak 2021 Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ALBÜLHAMİD SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso’nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin’in tren meselesinde Eşref’e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı’ya yöneltir. Tatavlalı Mika’dan, Eşref’in oğlu Ali Osman’a dair yeni bir emir alır. Saliha’nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime’nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha’yı uyarır. Naime’nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano’yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano’nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE | 8 OCAK CUMA

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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