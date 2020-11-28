TRT1 Yayın Akışı | Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

8 Ocak 2021 Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi" ile başlayan kanalın, akşam kuşağında ise sevilen tarihi dizi " Payitaht Abdülhamid" ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 8 Ocak 2021 Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT 1 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

PAYİTAHT ALBÜLHAMİD SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso’nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin’in tren meselesinde Eşref’e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı’ya yöneltir. Tatavlalı Mika’dan, Eşref’in oğlu Ali Osman’a dair yeni bir emir alır. Saliha’nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime’nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha’yı uyarır. Naime’nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano’yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano’nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.