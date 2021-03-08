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TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Payitaht Abdülhamid " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT'de

12 Mart 2021 Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise     "Payitaht Abdülhamid" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 12 Mart 2021 Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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