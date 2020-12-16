TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

25 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında sevilen program "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yer alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT 1 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

PAYİTAHT ALDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadrazam Paşa’nın Manyas’ı kaçırması ile ‘Mason Paşa kim?’ sorusu yeniden gündeme gelir. Abdülhamid, Manyas’ın derin planını dikkatle takip ederken, Mahmut Paşa ise konağında bir sürprizle karşılaşır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen Eşref Aziz ise Karekin’in peşini bırakmaz.

Saliha kendine sarayda yer bulmaya çalışırken, Naime de onu göndermenin yollarını arar.

Aliye bir taraftan Naime’ye dost görünürken bir taraftan da kuyusunu kazar. Saliha’nın verdiği davete gelen misafir herkesi şaşırtır.