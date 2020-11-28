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TRT1 Yayın Akışı |Regaip Kandili özel programı TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Regaip Kandili özel" programı canlı yayınla izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

18 Şubat 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Regaip Kandili özel" programı canlı yayınla ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 18 Şubat 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Regaip Kandili özel programı TRT'de

TRT 1 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:25 Doğrusu Ne?
20:30 Regaip Kandili Özel (Canlı)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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