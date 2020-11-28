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TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam dizi "Tövbeler Olsun" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

10 Ocak 2021 Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Şehirden Uzakta" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise sevilen dizi "Tövbeler Olsun" ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte10 Ocak 2021 Pazar TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 10 Ocak 2021 Pazar Yayın Akışı

09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:50 Gönül Dağı (Altyazılı)
17:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylin'i Buğra'ya istemeye hazırlanan Namzet tam bu sırada Osman'ın Nazmiye’yi Anıl’a istemesiyle neye uğradığını şaşırmıştır. Durumu bir türlü kabullenmek istemeyen Namzet, Osman'ın anlattıklarına inanmaz. Çok geçmeden Nazmiye'den durumun ciddiyetini öğrenen Namzet; yine de kolay kolay bu evliliğe razı olmayacaktır. Anıl ve Nazmiye’yi birbirinden uzak tutmak için planlar yapmaya başlayan Namzet bu konuda pek başarılı olamaz.

Öte yandan Aylin'le evlilik planları yarıda kalan Buğra bu duruma daha fazla dayanamaz ve tüm mahalleye aşklarını ilan eder. Nihayet büyük gün gelip çatar. Osman, Namzet ‘in tüm engellemelerine rağmen Nazmiye'yi Anıl'a istemek için harekete geçer. Fakat bu büyük günde Namzet ‘in Osman için hazırladığı büyük bir sürpriz vardır. Osman ve ailesini bekleyen sürpriz ne? Namzet bu evliliğe engel olmak için nasıl bir plan peşinde?

TÖVBELER OLSUN | 10 OCAK PAZAR FRAGMANI İZLE

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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