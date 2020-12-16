TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında sevilen program "Şehirden Uzakta" yer alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Tövbeler Olsun" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte27 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı...

TRT 1 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

11.50 Enine Boyuna

13.00 Şehirden Uzakta

14.10 Kalk Gidelim

17.10 Yabancı Sinema "Madagaskar 2: Afrika"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun



TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Namzet' e olan öfkesi dinmeyen Osman, tüm bunların üzerine bir de Aylin'in Buğra ile ilişkisi olduğunu öğrenir. Osman kendisinden gizlenen bu gerçeğin etkisiyle şoka girmiştir. Namzet ise elindeki gizemli anahtarla ilgili planlar peşindedir. Horanta Holding'de yaşanan durumlar ise Latife'yi zorlu bir tasarruf sürecine sokar. Bu defa tasarruf konusunda Namzet' e zor anlar yaşatan kişi Latife olacaktır. Osman, Buğra ve Aylin aşkını öğrenmesiyle birlikte Hülya ile iş birliği yapacak ve Buğra’yı büyük bir sınavdan geçirecektir.

Şirketi yeniden kazanmaya çalışan Nazmiye ise bir yandan Ertan ile birlikte planlar yaparken, diğer yandan da Anıl ile iş birliği yapmak zorunda kalacaktır. Tüm bunlar olurken Osman'ın mahallesine iyice yerleşen Namzet, bu defa da beklenmedik bir şekilde Osman'a komşu olmaya hazırlanmaktadır.

Osman'ın Buğra için hazırladığı zorlu sınav ne? Buğra Ustası Osman'ın sınavından geçebilecek mi? Sinan ve Kazım’ı bekleyen kötü sürpriz ne? Anıl ve Eda arasındaki ilişkiyi çözmeye kararlı olan Nazmiye'yi neler bekliyor? Namzet' in Osman'ı çileden çıkaracak yeni planı ne?