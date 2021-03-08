TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümüyle TRT'de TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Tövbeler Olsun " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

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11 Mart 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Tövbeler Olsun" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Mart 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı... TRT 1 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tövbeler Olsun Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü trt1 yayın akışıtövbeler olsun