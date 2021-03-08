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TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Tövbeler Olsun " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümüyle TRT'de

11 Mart 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Tövbeler Olsun" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Mart 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler 
19:00 Ana Haber 
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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