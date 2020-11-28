TRT1 Yayın Akışı |Türk Sineması "Organize İşler"
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam yerli sinema filmi "Organize İşler" izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
4 Şubat 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise yerli sinema filmi "Organize İşler" ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Şubat 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı...
TRT 1 4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Organize İşler"
22:25 3'Te 3