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TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

15 Şubat 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise sevilen dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu TRT'de

TRT 1 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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