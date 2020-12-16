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TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 21 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

21 Aralık Pazartesi  TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında sevilen program "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yer alırken, akşam ise tarihi dizi " Uyanış: Büyük Selçuklu" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (Altyazılı)
19.00 Ana Haber
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu

 

TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir? Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?


Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?
Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM (21 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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