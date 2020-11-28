Ünlü Yunan oyuncu Dimitris Lignadis gözaltına alındı! Cinsel saldırı suçuyla sorgulanıyorPendik'te akıl almaz kadın cinayeti! 3 çocuğunun annesini Dambıl ile kafasını ezerek öldürdüGelinim Mutfakta 22 Şubat Pazartesi puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Murat Yetkin'den bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin başına 3 isimden birini geçirecekAK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe olduMilyarder sevgilisi ile fotoğraf yayınlayan Subaşı 'Kraliçe gibiyim!' dediKoronavirüsü atlatan Demet Akalın canlı yayında isyan etti! En yakınımdakileri sildimİzmir'de büyük dönüşümTrabzonspor'da gol kralı olan Sorlöth, Leipzig'de gol atmayı unuttu!TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

22 Şubat 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Uyanış: Büyük Selçuklu" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
1
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT