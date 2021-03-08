TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Uyanış Büyük Selçuklu" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

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8 Mart 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Uyanış Büyük Selçuklu" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 8 Mart 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı... TRT 1 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI 08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü uyanış büyük selçuklutrt1 yayın akışı