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TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Uyanış Büyük Selçuklu" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de

8 Mart 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Uyanış Büyük Selçuklu" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 8 Mart 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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