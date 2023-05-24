TRT1’in popüler dizisinde ayrılık zamanı! Teşkilat yeni sezonda o isimler olmayacak! Dizide senaryo sil baştan

TRT 1’in pazar akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Teşkilat dizisinde yeni sezon için devam kararı alınıyorken, yeni sezonda yapıma veda edecek isimler de belli oldu. Detaylar haberimizde…







İKİ İSİMLE BİRDEN YOLLARI AYIRIYORLAR! 4. SEZON ONAYI ALAN TEŞKİLAT'TA ÇİFTE VEDA SANCISI!

Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi kazanmanın peşinde olan 'Teşkilat' dizisi oyuncu kadrosunda yaşanan bölünmeyle gün yüzüne çıktı. En şok edici olan, dizinin ana karakterlerinden ikisinin gösteriye veda ettiğinin duyurulmasıydı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın paylaştığı yapımda bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak ve ilerleyen bölümlerde adeta yaprak dökümü yaşanacak ve yapımdan ayrılan iki isim izleyenleri derinden etkileyecek.

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İKİ SÜRPRİZ VEDA

Gazeteci Birsen Altuntaş sürpriz bir şekilde dizinin hayranlarına Gürkan Uğur ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın diziden ayrıldığını duyurdu.

Başarılı performanslarıyla seyircilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uğur ve Zeynep Tuğçe Bayat, dizide muhteşem karakterlerine hayat verdiler.

Ancak beklenmedik bir olay dönüşü, bu iki başarılı oyuncunun yollarını ayırmasına neden oldu.

İki oyuncu neden ayrıldıklarını açıklamasa da yaşanan gelişme izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Diziye yön veren karakterlerin ayrılışının duyurulması ortalıkta bir hüzün ve şaşkınlık havası yarattı.

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Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın ayrılık haberi dizinin gelecek bölümlerini nasıl etkileyeceği konusunda da karışık yorumlara yol açtı.

TRT ekranlarında izleyiciyi ekrana kitleyen yapıma yeni oyuncuların katılıp katılmayacağı ve hikâyenin nasıl devam edeceği henüz belli değil.