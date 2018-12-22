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TRT’nin haber ekibi Aden’de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu mu?

IHAAW121450-SIY/21-12-2018 - Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

TRT’nin haber ekibi Aden’de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu mu?

IHAAW121450-SIY/21-12-2018 - Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı. 21.12.2018 12:14:50 TSI NNNN


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