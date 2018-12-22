TRT’nin haber ekibi Aden’de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu mu?

IHAAW121450-SIY/21-12-2018 - Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı. 21.12.2018 12:14:50 TSI NNNN