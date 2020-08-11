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TRT'nin keman sanatçısı Ayhan Çakır hayatını kaybetti

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı Ayhan Çakır, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

TRT'nin keman sanatçısı Ayhan Çakır hayatını kaybetti

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı Ayhan Çakır, sabah 07:30’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenleri, bu haberle yasa boğuldu.

 

TRT'nin keman sanatçısı Ayhan Çakır hayatını kaybetti

AYHAN ÇAKIR KİMDİR?

29 Ocak 1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Keman ve viyola sanatçısı Ayhan Çakır, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanmıştır. TRT İstanbul Radyosu’nda uzun yıllar görev yapan sanatçı, radyoya girmeden önce İleri Türk Müziği Derneği’nde de çalışmalarına devam etmiş ve dönemin önemli sanatçılarına kemanı ile eşlik etmiştir. Konservatuvar eğitimi süresince ise Cevdet Çağla, İnci Çayırlı ve Can Etili gibi büyük hocalardan dersler almıştır.

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SANATÇI DOSTLARINDAN TAZİYE MESAJLARI

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı Ayhan Çakır'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Berrin Şener paylaştığı mesajda; "Ahh ah çok üzgünüm çok. TRT'mizin çok kıymetli keman sanatçısı, her zaman iyi kalpli, dost canlısı, yardımsever, hep yapıcı, yol gösterici, samimi, değerli ağabeyim Ayhan Çakır'ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum.Allahım güzel ailene ve bizlere sabır versin." ifadelerini kullandı.

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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