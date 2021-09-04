TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na 4N1K'nın Yaprak'ı Gözde Mutluer dahil oluyor!

TRT 1'de yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Farah Zeynep Abdullah'ın sezon finalinde kadroya veda ettiği diziden yeni sezonda Ezgi Mola'nın ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği konuşulurken bomba bir transfer daha gerçekleşti.

OGM Pictures imzalı dizinden gelen yeni transfer haberi izleyicileri meraklandırdı. Dizi Doktoru'nun haberine göre, Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna "4N1K" ile adını duyuran Gözde Mutluer katıldı.

Melisa Şenolsun'un ardından Masumlar Apartmanı'na dahil olan 29 yaşındaki oyuncunun dizide sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı söyleniyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonunun ilk bölümü 14 Eylül Salı günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

GÖZDE MUTLUER KİMDİR?

1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı.

Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti.

Gözde Mutluer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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