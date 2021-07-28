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  3. TRT'nin ünlü sunucusu çocukluk hayalini gerçekleştirdi, pilot oldu

TRT'nin ünlü sunucusu çocukluk hayalini gerçekleştirdi, pilot oldu

Trt Haber'de ''Fazla Mesai'' ve ''Emek'' İster adlı programlarını sunan sunucu Ahmet Yamaç, “Havayolu Nakliye Pilot Lisansı” almaya hak kazandı.

TRT'nin ünlü sunucusu çocukluk hayalini gerçekleştirdi, pilot oldu

 2000 yılında TGRT Haber Merkezi’ne girerek medya sektörünü ilk adımını atan Ahmet Yamaç, kariyer planlamasında önemli bir değişikliğe gitti. Uzun yıllar Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevini yaptıktan sonra TRT Haber ekranlarında "Fazla Mesai" ve "Emek İster" adlı programlarının sunuculuğunu üstlenen Yamaç, çocukluktan beri istediği hayalini gerçekleştirdi, pilot oldu.

TRT'nin ünlü sunucusu çocukluk hayalini gerçekleştirdi, pilot oldu

MACARİSTAN'DA EĞİTİME BAŞLADI

2019 yılında Macaristan’da eğitimlere başlayan Yamaç, sonrasında Türkiye’ye dönerek Gece Uçuşu Yetkisi, Aletli Uçuş Yetkisi, Ticari Pilot Lisansı ve Çok Motor eğitimlerini Adana’daki Davut Uçuş Okulu’nda aldı.

Yaklaşık 20 ay süren eğitiminin ardından geçtiğimiz günlerde SHGM kontrol uçuşunu da başarıyla tamamlayan Yamaç, “Havayolu Nakliye Pilot Lisansı'nı alarak 3 sırmalı apoletlerini taktı.  dedi

''İSTİKBAL GÖKLERDEDİR''

Yamaç, “İstikbal Göklerdedir” diyerek çıktığım yolda 20 aylık yoğun bir çalışmanın ardından, 3 sırmalı brövelerimi de takmak kısmet oldu. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimle.”  dedi.

Orhangazi Havacılık ve Eğitim Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yamaç'ın önümüzdeki dönemde hem televizyonculuk hem de havacılık tecrübelerini birlikte kullanacağı projeler hazırlayacağı öğrenildi.

TRT'nin ünlü sunucusu çocukluk hayalini gerçekleştirdi, pilot oldu

 

 

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