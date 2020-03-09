Trump, ABD ekonomisinin tepetaklak olmasını iki ülkeye bağladı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York borsasındaki düşüş nedeniyle basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.

Trump, hem konuya ilişkin hem de petrol fiyatlarındaki düşüş üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciler açısından iyi bir şey olduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN KORONAVİRÜS YORUMU: "GEREKSİZ PANİK"

Geçen yıl 37 bin ABD'linin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Trump, "Grip nedeniyle her yıl 27 bin ila 70 bin Amerikan hayatını kaybediyor. Hiçbir şey kapanmıyor, hayat ve ekonomi yoluna devam ediyor. Şu anda ABD'de 546 teyitli Covid-19 vakası ve 22 ölüm var. Bunu bir düşünün!" ifadesini kullandı.

Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili vaka sayısının azlığını sık sık vurgulayarak, piyasalara ve halka gereksiz panik yaptırıldığını savunuyor.

Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, bugün öğleden sonra Covid-19'a yönelik ekonomik önlemlere ilişkin Beyaz Saray'da bir toplantı yapacak.

SERT DÜŞÜŞ SONRASI İŞLEMLER 15 DAKİKALIĞINA ASKIYA ALINDI

Amerikan borsalarındaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alınırken; S&P 500 Endeksi'ndeki %7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Kayıp %20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı öne sürülüyor.