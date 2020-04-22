Trump açıkladı: 60 gün boyunca göçmenler ülkeye alınmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile göçmenlere kapıyı kapatma yönündeki kararı duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

60 GÜN SÜREYLE GÖÇMEN KABUL EDİLMEYECEK

Trump, koronavirüs salgını sebebiyle 60 gün süreyle göçmen kabul edilmeyeceğini, süre bitiminde ise yeni tip koronavirüsteki (Kovid-19) gelişmelere bağlı olarak uzatma kararı verilebileceğini ifade etti.